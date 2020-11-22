Украинский футболист Динамо забил супергол, которому и Месси позавидовал бы (видео)

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14:54 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)

Динамо U-19 провело гостевой матч юношеского чемпионата Украины с командой Ингулец U-19. Встреча, проходившая на стадионе имени Александра Поворознюка, завершилась со счетом 2:4 в пользу киевской команды.

Победный гол в матче записал в свой актив полузащитник Юрий Тлумак. При счете 2:2 динамовец решился на сольный проход, находясь на фланге. Хавбек промчался по "бровке", не замечая соперников, проник в чужую штрафную, попутно обыграв еще нескольких оппонентов, а затем точно пробил в ближний угол обалдевшего от такой наглости вратаря хозяев. В сети данное взятие ворот сравнили со слаломными проходами Лионеля Месси в лучшие годы.

Видео супер гола Тлумака:

Отметим, 18-летний Юрий Тлумак является воспитанником львовского футбола, а в прошлом сезоне он даже успел дебютировать за Карпаты в УПЛ. По окончании сезона 2019/20 хавбек перешел в Динамо.

Напомним, 21 ноября, основная команда Динамо также расправилась с Ингульцом.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Гол, ФК Ингулец.

Автор:

Телеграф
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