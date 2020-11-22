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Десна сенсационно проиграла Львову, упустив уйму моментов (видео)

Десна сенсационно проиграла Львову, упустив уйму моментов (видео)
19:14 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УПЛ

В воскресенье, 22 ноября, Десна принимала Львов. Матч 10-го тура чемпионата Украины 2020/21 проходил в Чернигове на стадионе имени Гагарина и завершился неожиданной победой гостей со счетом 0:1.

Единственный гол в игре был забит на 22-й минуте встречи усилиями Максима Грисьо, который переиграл вратаря Евгения Паста в ближнем бою. Десна имела тотальное преимущество, но сегодня черниговскую команду подвела реализация.

Этот успех позволил Львову (13-е место, 7 очков) наконец-то покинуть последнее место в турнирной таблице УПЛ. Десна (4-е место, 16 очков) упустила возможность приблизиться к идущему вторым Шахтеру (20 очков). В следующем туре Львов примет Мариуполь (27.11.2020), а Десна отправится в гости к Колосу (29.11.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал о сенсационной победе Миная в 10-м туре УПЛ. Закарпатская команда в безумном поединке переиграла Днепр-1.

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Все по теме:

Футбол, УПЛ, ФК Десна, ФК Львов.

Автор:

Телеграф
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