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Минай и Днепр-1 выдали сумасшедший матч в чемпионате Украины (видео)

Минай и Днепр-1 выдали сумасшедший матч в чемпионате Украины (видео)
Обновлено 17:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УПЛ

В воскресенье, 22 ноября, Минай в рамках матча 10-го тура чемпионата Украины 2020/21 принимал Днепр-1. Встреча, проходившая на стадионе "Авангард" в Ужгороде, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

В этом поединке было все - много забитых голов, странное удаление, спорные решения рефери, промахи по пустым воротам и даже травма вратаря гостей, которого вырубил собственный защитник. В итоге Минай добыл минимальную победу. За хозяев дублем отметился Анатолий Нуриев, а также один гол записал в свой актив Василий Пыняшко. За гостей отличились Алексей Хобленко и Дмитрий Коркишко. Хобленко, к слову, получил также прямую красную карточку за неспортивное поведение. 

Этот успех позволил закарпатской команде (9 очков) подняться на 10-е место в турнирной таблице УПЛ. Днепровский коллектив (8 очков), в свою очередь, занимает лишь 11-ю позицию. В следующем туре Минай примет Зарю (29.11.2020) , а Днепр-1 дома сыграет с Шахтером (28.11.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Динамо в 10-м туре добыло уверенную победу, а Шахтер потерял очки.

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Все по теме:

Футбол, УПЛ, ФК Минай, ФК Днепр-1.

Автор:

Телеграф
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