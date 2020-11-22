Минай и Днепр-1 выдали сумасшедший матч в чемпионате Украины (видео)

В воскресенье, 22 ноября, Минай в рамках матча 10-го тура чемпионата Украины 2020/21 принимал Днепр-1. Встреча, проходившая на стадионе "Авангард" в Ужгороде, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

В этом поединке было все - много забитых голов, странное удаление, спорные решения рефери, промахи по пустым воротам и даже травма вратаря гостей, которого вырубил собственный защитник. В итоге Минай добыл минимальную победу. За хозяев дублем отметился Анатолий Нуриев, а также один гол записал в свой актив Василий Пыняшко. За гостей отличились Алексей Хобленко и Дмитрий Коркишко. Хобленко, к слову, получил также прямую красную карточку за неспортивное поведение.

Этот успех позволил закарпатской команде (9 очков) подняться на 10-е место в турнирной таблице УПЛ. Днепровский коллектив (8 очков), в свою очередь, занимает лишь 11-ю позицию. В следующем туре Минай примет Зарю (29.11.2020) , а Днепр-1 дома сыграет с Шахтером (28.11.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Динамо в 10-м туре добыло уверенную победу, а Шахтер потерял очки.