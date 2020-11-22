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Интер совершил чудесный камбэк в матче с Торино (видео)

Интер совершил чудесный камбэк в матче с Торино (видео)
Обновлено 20:26 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер inter

В воскресенье, 22 ноября, Интер в рамках матча 8-го тура Серии А принимал Торино. Встреча, проходившая в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца", завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

Гости неожиданно забили дважды: в компенсированное к первому тайму время голом отметился Симоне Дзадза, а на 62-й минуте Кристиан Ансальди реализовал пенальти. Интер не смутился такому развитию событий и к 90-й минуте забил четыре гола - отличились Алексис Санчес (64'), Лаутаро Мартинес (90'), Ромелу Лукаку оформил дубль (67', 84' с пенальти).

Этот успех позволил Интеру (15 очков) подняться на 5-е место в турнирной таблице итальянского первенства. Торино (5 очков) остался на 18-й позиции. В следующем туре миланская команда отправится в гости к Сассуоло (28.11.2020), а туринский коллектив примет Сампдорию (30.11.2020).

"Телеграф" напоминает, что Интер является соперником Шахтера на групповом этапе Лиги чемпионов. В среду, 25 ноября, Нерадзурри примут Реал в рамках матча 4-го тура ЛЧ. Предыдущий поединок между командами завершился минимальной победой Королевского клуба.

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Все по теме:

ФК Интер (Милан), ФК Торино, Серия А, Футбол.

Автор:

Телеграф
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