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Разъяренные фанаты "Десны" бросили директора стадиона в мусорный бак: подробности скандала

Разъяренные фанаты "Десны" бросили директора стадиона в мусорный бак: подробности скандала
14:51 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: кадр из видео

Утром 24 ноября в Чернигове несколько десятков людей пришли к кабинету и.о. стадиона "имени Юрия Гагарина" Александра Овчаренко, вывели функционера на улицу и бросили его в мусорный бак, попутно разбив тому голову. Об этом сообщает корреспондент suspilne с места инцидента.

По информации источника, молодые мужчины с символикой Десны оскорбляли Овчаренко, а также избили его. После своей "акции" они организованно покинули стадион на автомобилях, отказавшись комментировать ситуацию. 

Видео происшествия в Чернигове (осторожно, присутствует ненормативная лексика):

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Отметим, Овчаренко назначили на этот пост 18 ноября. После этого ультрас Десны в instagram сообщили, что с приходом этого менеджера черниговский клуб рискует потерять насиженное место и превратится в "команду без города". 

 
 
 
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Публикация от @ultras_desna

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков сообщил в своем telegram-канале подробности ситуации в Чернигове. По его словам, конфликт интересов между клубом и Минспортом Украины возник после назначения Овчаренко. Фанаты Десны опасаются, что новый-старый чиновник (Овчаренко работал на этой же должности в 2008-2012 годах, - прим. ред.) затеет на стадионе большую стройку и загубит футбол в городе, а клуб при таких раскладах попросту может исчезнуть с футбольной карты Украины. 

Отметим, Овчаренко все обвинения в свой адрес отрицает.

Напомним, в своем последнем поединке Десна дома умудрилась проиграть аутсайдеру чемпионата Украины.

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Все по теме:

Чернигов, Футбол, УПЛ, ФК Десна.

Автор:

Телеграф
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