Шевченко поборется с Месси и Роналду за звание "лучший футболист века"

Один из лучших украинских футболистов в истории, а ныне главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко попал в список номинантов на престижную премию Globe Soccer Awards за звание лучшего игрока начала XXI века. Соответствующее голосование уже доступно для болельщиков на сайте организации.

"Шева" попал в компанию к 28-и именитым футболистам. На данный момент обладатель "Золотого" мяча 2004 года набрал 2% голосов. Лидирует в голосовании португалец Криштиану Роналду, который собрал 33% голосов, следом за ним расположился египтянин Мохаммед Салах с 25% , а тройку лучших замыкает аргентинец Лионель Месси с 20%. Победителя объявят 27 декабря в Дубае (ОАЭ).

Андрей Шевченко завершил карьеру в 2012 году. Нападающий на клубном уровне забил 235 мячей в 497 играх, еще 48 голов форвард оформил в матчах за национальную команду. С 2016 года Андрей Николаевич возглавляет сборную Украины, которую уже успел вывести на Евро-2020.

Ранее Шевченко оценил шансы англичанина Макса Килмана на попадание в сборную Украины.