Ференцварош Реброва едва не сотворил чудо в Лиге чемпионов: видеообзор матча с Ювентусом

Во вторник, 24 ноября, Ювентус в рамках матча 4-го тура группового раунда лиги чемпионов УЕФА 2020/21 принимал венгерский Ференцварош. Игра проходила в Турине на стадионе "Ювентус" и завершилась минимальной победой хозяев со счетом 2:1.

Подопечные Сергея Реброва сенсационно вышли вперед на 19-й минуте усилиями Мюрто Узуни, однако уже на 35-й минуте Криштиану Роналду блестящим дальним ударом сравнял счет. Встреча уже шла к ничьей, как в компенсированное время неожиданно выстрелил Альваро Мората, принесший своей команду тяжелую победу.

Этот успех вывел туринцев в плей-офф Лиги чемпионов и теперь Ювентус будет бороться лишь за первое место с Барселоной, у которой на три очка больше. Второго ноября Юве примет Динамо, а Барселона отправится в гости к Ференцварошу.

Турнирное положение команд в группе G:

"Телеграф" напоминает, что в параллельном матче квартета G Барселона уничтожила Динамо в Киеве, играя резервным составом.