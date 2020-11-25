Роналду построит элитный отель в Манчестере (фото)

Португальский футболист Криштиану Роналду намерен открыть бизнес в Манчестере, где он выступал за местный Юнайтед с 2003 по 2009 год. Об этом сообщает thesun.

По информации источника, 5-кратный обладатель "Золотого мяча" получил разрешение от властей на строительство в Манчестере 11-этажного элитного отеля. Четырехзвездочный комплекс откроется в 2023 году и будет вмещать в себя 150 номеров, лаунж-бар и открытую террасу на крыше.

Отель будет расположен в модном Северном квартале Манчестера. Архитекторы Feilden Clegg Bradley Studios, представившие проект здания, заявили, что гостиница будет иметь "смелый и самобытный дизайн, отражающий уникальный характер места посредством материалов, цвета и пропорций фасада".

Manchester Piccadilly Hotel, for Pestana’s Cristiano Ronaldo CR7 brand, approved at planning https://t.co/5yNAA0FRlK pic.twitter.com/G3cZkfzkjG — FCBStudios (@FCBStudios) November 23, 2020

Таким образом, Криштиану вскоре составит конкуренцию бывшим партнерам по Манчестер Юнайтед Гэри Невиллу и Райану Гиггзу, которые владеют двумя отелями в городе.

Роналду не новичок в этом бизнесе. У звездного португальца есть несколько отелей в Португалии. Также под брендом Pestana CR7 в обозримом будущем откроются гостиницы в Нью-Йорке, Мадриде, Марракеше и Париже.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Роналду забил гол Ференцварошу в Лиге чемпионов.