Скачать
Среда, 25.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
ФИФА назвала имена претендентов на награду "лучший тренер года"
ФИФА назвала имена претендентов на награду "лучший тренер года"
Пенальти Неймара принес победу ПСЖ над РБ Лейпциг (видео)
Пенальти Неймара принес победу ПСЖ над РБ Лейпциг (видео)
Выбираем лучший гол года: ФИФА назвала претендентов на премию Пушкаша (видео)
Выбираем лучший гол года: ФИФА назвала претендентов на премию Пушкаша (видео)
ФИФА объявила имена претендентов на награду "лучший футболист года"
ФИФА объявила имена претендентов на награду "лучший футболист года"

Роналду построит элитный отель в Манчестере (фото)

Роналду построит элитный отель в Манчестере (фото)
Обновлено 11:53 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм cristiano

Португальский футболист Криштиану Роналду намерен открыть бизнес в Манчестере, где он выступал за местный Юнайтед с 2003 по 2009 год. Об этом сообщает thesun.

По информации источника, 5-кратный обладатель "Золотого мяча" получил разрешение от властей на строительство в Манчестере 11-этажного элитного отеля. Четырехзвездочный комплекс откроется в 2023 году и будет вмещать в себя 150 номеров, лаунж-бар и открытую террасу на крыше. 

Отель будет расположен в модном Северном квартале Манчестера. Архитекторы Feilden Clegg Bradley Studios, представившие проект здания, заявили, что гостиница будет иметь "смелый и самобытный дизайн, отражающий уникальный характер места посредством материалов, цвета и пропорций фасада". 

Таким образом, Криштиану вскоре составит конкуренцию бывшим партнерам по Манчестер Юнайтед Гэри Невиллу и Райану Гиггзу, которые владеют двумя отелями в городе.

Роналду не новичок в этом бизнесе. У звездного португальца есть несколько отелей в Португалии. Также под брендом Pestana CR7 в обозримом будущем откроются гостиницы в Нью-Йорке, Мадриде, Марракеше и Париже.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Роналду забил гол Ференцварошу в Лиге чемпионов

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, Манчестер.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пообещал - сделал: Моуринью купил своему игроку мяса на £500 (фото)
02 Лига чемпионов: результаты матчей 24 ноября
03 "Барселона" вторым составом разгромила "Динамо" в Киеве: обзор матча и видео голов
04 УЕФА рассмотрит дело об отмене матча Швейцария - Украина: названы сроки
05 Ференцварош Реброва едва не сотворил чудо в Лиге чемпионов: видеообзор матча с Ювентусом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь