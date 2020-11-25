ФИФА объявила имена претендентов на награду "лучший футболист года"

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала имена претендентов на награду лучшему футболиста года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По информации источника, в список номинантов традиционно попали Криштиану Роналду (Ювентус), Неймар (ПСЖ) и Лионель Месси (Барселона). Компанию им составили Тьяго Алькантара (Бавария/Ливерпуль), Кевин Де Брейне (Манчестер Сити), Роберт Левандовски (Бавария), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Серхио Рамос (Реал), Садио Мане, Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк (все трое - Ливерпуль).

Церемония FIFA The Best-2020 из-за глобальной пандемии коронавируса пройдет в режиме-онлайн 17 декабря. Голосование стартует в среду, 25 ноября, и завершится 9 декабря.

В прошлом году награду выиграл Лионель Месси.

"Телеграф" напоминает, что "Золотой мяч" в этом году вручаться не будет по решению организаторов.