ФИФА назвала имена претендентов на награду "лучший тренер года"

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила имена претендентов на награду лучшему футбольному тренеру года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В список номинантов попали пять специалистов: Марсело Бьельса (Лидс), Ханс-Дитер Флик (Бавария), Юрген Клопп (Ливерпуль), Хулен Лопетеги (Севилья), Зинедин Зидан (Реал).

В прошлом сезоне Бьельса спустя 16 лет вывел Лидс в английскую Премьер-лигу, Клопп добыл для Ливерпуля первое "золото" в АПЛ, Зидан выиграл Примеру, Лопетеги - Лигу Европы. А однозначным фаворитом на награду является Ханс-Дитер Флик, который вместе с Баварией выиграл требл (чемпионат Германии, национальный кубок и Лигу чемпионов, - прим. ред.).

Ранее "Телеграф" сообщал, что на награду лучшему футболисту года претендуют и Месси, и Роналду. Кроме того, ФИФА уже показала лучшие голы прошлого сезона. Голосование продлится до 9 декабря, а победители будут объявлены на онлайн-церемонии 17 декабря.