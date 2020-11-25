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ФИФА объявила имена претендентов на награду "лучший футболист года"
ФИФА объявила имена претендентов на награду "лучший футболист года"

ФИФА назвала имена претендентов на награду "лучший тренер года"

ФИФА назвала имена претендентов на награду "лучший тренер года"
Обновлено 13:19 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер fifacom

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила имена претендентов на награду лучшему футбольному тренеру года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В список номинантов попали пять специалистов: Марсело Бьельса (Лидс), Ханс-Дитер Флик (Бавария), Юрген Клопп (Ливерпуль), Хулен Лопетеги (Севилья), Зинедин Зидан (Реал).

В прошлом сезоне Бьельса спустя 16 лет вывел Лидс в английскую Премьер-лигу, Клопп добыл для Ливерпуля первое "золото" в АПЛ, Зидан выиграл Примеру, Лопетеги - Лигу Европы. А однозначным фаворитом на награду является Ханс-Дитер Флик, который вместе с Баварией выиграл требл (чемпионат Германии, национальный кубок и Лигу чемпионов, - прим. ред.).

Ранее "Телеграф" сообщал, что на награду лучшему футболисту года претендуют и Месси, и Роналду. Кроме того, ФИФА уже показала лучшие голы прошлого сезона. Голосование продлится до 9 декабря, а победители будут объявлены на онлайн-церемонии 17 декабря. 

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ФИФА, Футбол, FIFA The Best.

Автор:

Телеграф
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