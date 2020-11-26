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Аталанта Малиновского за 4 минуты переиграла Ливерпуль в гостях (видео)

Аталанта Малиновского за 4 минуты переиграла Ливерпуль в гостях (видео)
00:29 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Аталанта в рамках матча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА 2020/21 обыграла на выезде Ливерпуль. Встреча, проходившая на стадионе "Энфилд", завершилась сенсационной победой гостей со счетом 0:2.

Итальянцы, несмотря на статус соперника, нередко огрызались, при этом надежно действовав в обороне. В итоге две шикарные атаки гостей на 60-й и 64-й минутах увенчались успехом. Голами отметились Йосип Иличич и Робин Госенс.

Отметим, украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский в игре участия не принимал, так как все еще находится на самоизоляции из-за коронавируса. 

Этот успех позволил бергамескам вклиниться в борьбу за плей-офф Лиги чемпионов, а Красным теперь придется еще постараться для выхода в следующий раунд. В пятом туре ЛЧ англичане примут Аякс, а бергамески сыграют дома с Митьюлландом. Оба поединка намечены на вторник, 1 ноября.

Турнирное положение команд:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Шахтер без главного тренера был уничтожен Боруссией М.

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Все по теме:

Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, ФК Аталанта.

Автор:

Телеграф
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