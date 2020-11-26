Бавария, победив Зальцбург, досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов (видео)

В среду, 25 ноября, Бавария обыграла Ред Булл Зальцбург в Лиге чемпионов и досрочно пробилась в следующий раунд турнира. Встреча 4-го тура группового раунда состоялась в Мюнхене на стадионе "Альянц-Арена" и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

Бавария к 68-й минуте сделала счет в матче разгромным. За мюнхенцев забивали Роберт Левандовски, Кингсли Коман и Лерой Зане. Гости сумели забить лишь гол престижа усилиями Мергима Бериши. Отметим, на 66-й минуте полузащитник немцев Марк Рока получил удаление и оставил свою команду в меньшинстве.

Этот успех досрочно вывел мюнхенцев в плей-офф Лиги чемпионов, а австрийский коллектив сохраняет чисто математические шансы на выход в плей-офф. В следующем туре Бавария отправится в гости к Атлетико, а Ред Булл Зальцбург на выезде сыграет с московским Локомотивом. Оба матча пройдут во вторник, 1 ноября.

Турнирное положение команд:

Напомним, 25 ноября Шахтер не сумел взять реванш у Боруссии М и вновь потерпел сокрушительное поражение.