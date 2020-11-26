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Феноменальный ассист Стерлинга - в обзоре матча Олимпиакос - Манчестер Сити (видео)

Феноменальный ассист Стерлинга - в обзоре матча Олимпиакос - Манчестер Сити (видео)
05:47 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер PhilFoden

В среду, 25 ноября, Олимпиакос в рамках матча группового раунда Лиги чемпионов 2020/21 принимал Манчестер Сити. Встреча проходила на стадионе "Караискакис" в Пирее и завершилась минимальной победой гостей со счетом 0:1.

Единственный гол в поединке забил Фил Фоден на 36-й минуте. Английский хавбек без проблем в касание замкнул шикарную передачу пяткой от Рахима Стерлинга, записавшего в этой встрече ассист на свой счет.

Эта победа позволила Ман Сити досрочно пробиться в следующий раунд плей-офф Лиги чемпионов. Греческий коллектив, в свою очередь, теперь должен рассчитывать на осечку Порту, а Марселю остается бороться лишь за Лигу Европы. В следующем туре Олимпиакос отправится в гости к французам, а МС также на выезде сыграет с Порту. Оба матча запланированы на 1 ноября. 

Турнирная таблица:

Ранее "Телеграф" сообщал о результатах всех остальных матчей игрового дня Лиги чемпионов за 25 ноября.

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Все по теме:

ФК Манчестер Сити, ФК Олимпиакос, Футбол.

Автор:

Телеграф
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