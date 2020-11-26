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Лига чемпионов: результаты матчей 25 ноября

Лига чемпионов: результаты матчей 25 ноября
01:22 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер RodrygoGoes

В среду, 25 ноября, состоялись заключительные матчи 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА, в частности донецкий Шахтер вновь был разгромлен Боруссией М. В центральной игре тура Реал не оставил шансов Интеру. Кроме того, Бавария, победив Зальцбург, пробилась в следующий раунд турнира. Сенсацией дня можно смело назвать гостевую победу Аталанты Руслана Малиновского над грозным Ливерпулем. С остальными результатами игрового дня можно ознакомиться ниже.

Отметим, в следующий раунд турнира по итогам сегодняшних игр пробились Бавария и Манчестер Сити.

Результаты матчей Лиги чемпионов за 25 ноября:

Группа А

Бавария - Зальцбург 3:1

Атлетико - Локомотив Москва 0:0

Группа B

Боруссия М - Шахтер Донецк 4:0

Интер - Реал Мадрид 2:0

Группа С

Марсель - Порту 0:2

Олимпиакос - Манчестер Сити 0:1

Группа D

Аякс - Мидтьюлланн 3:1

Ливерпуль - Аталанта 0:2

Ранее "Телеграф" рассказывал о результатах матчей Лиги чемпионов за 24 ноября. У нас на сайте доступны все видеообзоры этих игр

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ФК Шахтер, Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

Телеграф
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