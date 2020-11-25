Лига чемпионов: результаты матчей 24 ноября

Во вторник, 24 ноября, в Лиге чемпионов УЕФА 2020/21 были сыграны первые 8 поединков 4-го тура группового раунда, в частности киевское Динамо дома крупно уступило Барселоне, а Ференцварош Сергея Реброва едва не отобрал очки у Ювентуса. В центральном поединке игрового дня ПСЖ взял реванш у РБ Лейпциг. Еще один матч-реванш удался и Манчестер Юнайтед, который переиграл Истанбул Башакшехир. С результатами всех поединков игрового дня можно ознакомиться ниже.
Результаты матчей Лиги чемпионов за 24 ноября:
Группа Е
Краснодар - Севилья 1:2
Ренн - Челси 1:2
Группа F
Боруссия Д - Брюгге 3:0
Лацио - Зенит 3:1
Группа G
Динамо Киев - Барселона 0:4
Ювентус - Ференцварош 2:1
Группа H
Манчестер Юнайтед - Башакшехир 4:1
ПСЖ - РБ Лейпциг 1:0
Отметим, по итогам 4-х матчей в плей-офф Лиги чемпионов уже пробились Челси, Севилья, Барселона и Ювентус
Ранее "Телеграф" сообщал, что Манчестер Сити готовит для нападающего Барселоны Лионеля Месси, грандиозный контракт.