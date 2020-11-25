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Пенальти Неймара принес победу ПСЖ над РБ Лейпциг (видео)

Пенальти Неймара принес победу ПСЖ над РБ Лейпциг (видео)
00:51 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер PSG_inside

Во вторник, 24 ноября, ПСЖ и РБ Лейпциг провели ответный поединок в рамках 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов 2020/21. И ели первая встреча была за немцами, то в Париже на стадионе "Парк де Пренс" со счетом 1:0 триумфовали французы. 

Единственный гол хозяев в матче записал на свой счет Неймар, который реализовал пенальти, назначенный за фол на Ди Марии. Бразилец точно пробил в угол ворот, а кипер гостей Гулачи реагировал по удару и не успел дотянуться до мяча.

Этот успех вывел парижан на второе место в турнирной таблице группы H, продолжает лидировать в квартете Манчестер Юнайтед, а Истанбул Башакшехир пасет задних. Гонка за плей-офф Лиги чемпионов продолжается для всех четырех команд.

Турнирное положение команд:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ювентус добыл трудовую домашнюю победу над Ференцварошем, а Динамо крупно уступило Барселоне.

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Все по теме:

Лига Чемпионов, ФК ПСЖ, Футбол, ФК РБ Лейпциг.

Автор:

Телеграф
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