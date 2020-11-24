Манчестер Сити готовит для Месси "пожизненный" контракт

Владельцы Манчестер Сити готовят для Лионеля Месси невероятный контракт сроком на 10 лет. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, манчестерский клуб в лице холдинга City Football Group хочет пригласить в команду шестикратного обладателя "Золотого мяча", а его контракт с компанией будет рассчитан на 10 лет. Сообщается, что непосредственно в Манчестер Сити 33-летний аргентинец пробудет несколько сезонов. Затем игрок отправится в один из восьми клубов холдинга, в который в частности входят Нью-Йорк Сити, Мельбурн Сити и Йокогама Маринос. После окончания карьеры Месси может стать амбассадором Горожан.

Отмечается, что трансфер игрока может состояться уже в следующее трансферное окно.

В текущем сезоне Лионель не блещет результативностью, забив лишь 6 мячей в 11 играх во всех турнирах.

"Телеграф" напоминает, что летом 2020 года Месси попытался уйти из Барселоны, однако после патовой ситуации в переговорном процессе с руководством Блаугранас футболист не захотел судиться с командой "всей своей жизни" и решил подождать окончания контракта, который завершится летом 2021 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Месси и Ко уступили Атлетико в Примере.