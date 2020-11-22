Вратарь Барселоны начудил в матче с Атлетико (видео)

В субботу, 21 ноября, в центральном матче 10-го тура чемпионата Испании 2020/21 Атлетико принимал Барселону. Встреча, проходившая в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано", завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в игре записал на свой счет Янник Феррейра Карраско, который на третьей добавленной минуте первого тайма воспользовался странным ляпом одного из лучших вратарей мира Марка-Андре тер Штегена и вколотил мяч в пустые ворота. Немецкий голкипер, который славится своей игрой ногами, на этот раз допустил обидный ляп, лишивший его команду очков.

Этот успех позволил Атлетико (20 очков и 2 игры в запасе) подняться на вторую позицию в турнирной таблице Ла Лиги. У лидирующего Реала Сосьедад также 20 очков, но лишь 1 игра в запасе. Барселона, в свою очередь, с 11 очками и двумя играми в запасе занимает только 10-е место. В следующем туре каталонцы примут Осасуну (29.11.2020), а Матрасники отправятся в гости к Валенсии (28.11.2020).

Отметим, уже в ближайший вторник, 24 ноября, Барселона проведет гостевой поединок Лиги чемпионов против киевского Динамо. К слову, встреча пройдет без зрителей на трибунах.