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Заря деклассировала АЕК в Лиге Европы: видеообзор матча

Заря деклассировала АЕК в Лиге Европы: видеообзор матча
21:54 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер AEK_FC_OFFICIAL

В четверг, 26 ноября, АЕК в рамках матча 4-го тура группового раунда Лиги Европы 2020/21 принимал луганскую Зарю. Встреча проходила на стадионе "Спирос Луис" в Афинах и завершилась сенсационной разгромной победой гостей со счетом 0:3.

Первый тайм прошел в равной борьбе и команды практически не создали остроты у ворот друг друга. А в дебюте второго тайма для АЕКа прозвучал тревожный звоночек в виде удаления украинского полузащитника Евгения Шахова. В большинстве луганчане сумели забить гол - не обошлось и без вратарского ляпа. Цыганик навесил, а Артем Громов пробил по пустым воротам после ляпа вратаря Атанасиадиса. На 75-й минуте гости удвоили свое преимущество усилиями Владислава Кабаева, который забил гол-красавец ударом со средней дистанции. Финальную точку в матче поставил Владлен Юрченко, реализовавший 11-метровый удар.

АЕК 0:3 Заря

Голы: Громов 61', Кабаев 75', Юрченко 86' (c пенальти)

Предупреждения: Шахов, Танкович, Андре Симоэш, Сварнас 70' - Вернидуб

Удаление: Шахов 49' (вторая желтая)

В параллельном матче группы G Брага и Лестер Сити сыграли вничью. В следующем туре украинская команда примет Лестер Сити, а АЕК дома сыграет с Брагой. Обе игры пройдут 3 декабря. Для выхода в плей-офф луганчанам нужны только победы, а также "осечки" конкурентов.

Турнирное положение команд:

Напомним, в первом матче между командами АЕК уничтожил Зарю в Запорожье.

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Все по теме:

Лига Европы, ФК Заря, Футбол, ФК АЕК.

Автор:

Телеграф
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