Заря потерпела третье поражение подряд в Лиге Европы: видеообзор матча с АЕКом

Заря в рамках матча 3-го тура группового раунда Лиги Европы сезона 2020/21 принимал греческий АЕК. Встреча, проходившая в Запорожье на Славутич-Арене, завершилась со счетом 1:4 в пользу гостей.

В первом тайме Заря пропустила быстрый гол. Греки удачно вбросили аут в чужую штрафную, где Ливая разобрался с Абу-Ханной и исполнил прострел. Передача с рикошетом нашла одиноко стоящего Муамера Танковича и швед в касание переправил мяч в ворота Шевченко. Чуть позже шведский нападающий оформил и ассист на Петроса Манталоса, который переиграл кипера Зари в ближнем бою. В начале 2-го тайма кошмар для хозяев продолжился. Хорватский форвард Марко Ливая ударом со средней дистанции из под Абу-Ханны поразил ближний угол ворот Шевченко. На 81-й минуте команды обменялись голами: Владислав Кочергин забил красивейший гол ударом из-за пределов штрафной, а Ливая оформил дубль после отскока.

Заря 1:4 АЕК

Голы: Кочергин 81' - Танкович 7', Манталос 34', Ливая 53', 81'

Предупреждения: Вернидуб - Манталос, Ансарифард, Инсуа

Составы команд:

Заря: Шевченко, Хомченовский (Фаворов 59'), Вернидуб, Абу-Ханна, Цыганик, Иванисеня, Юрченко, Кочергин, Кабаев (Гладкий 59'), Лунев (Назарина 46'), Громов (Сайядманеш 46').

АЕК Афины: Цидотас, Сварнас, Чигринский, Неделчару, Василантонопулос, Шахов (Шабанаджович 70'), Манталос (Ботос 85'), Крстичич (Галанопулос 85'), Инсуа, Ливая, Танкович (Ансарифард 75').

Третье поражение подряд отбросило Зарю (0 очков) на последнее место в группе G, АЕК с тремя баллами - третий. Лестер (9 очков) и Брага (6 очков ) занимают первое и второе место в квартете соответственно.

Свой следующий матч в ЛЕ Заря вновь проведет против АЕКа, но на этот раз в Греции. Поединок 4-го тура группы G запланирован на 26 ноября.

Телеграф напоминает, что на этой неделе украинские клубы только проигрывали в еврокубках. Шахтер был нещадно бит Боруссией М, а Динамо минимально уступило Барселоне на "Камп Ноу".