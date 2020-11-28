Ливерпуль на последних минутах упустил победу над аутсайдером АПЛ (видео)

В субботу, 28 ноября, Брайтон в рамках матча 10-го тура чемпионата Англии 2020/21 принимал Ливерпуль. Встреча проходила на стадионе "Фалмер" и завершилась со счетом 1:1.

Первый гол в матче записал в свой актив португальский полузащитник Ливерпуля Диогу Жота, который блестяще промчался вдоль линии штрафной, а затем бильярдным ударом отправил мяч в угол ворот Райана. Хозяева отыгрались только в компенсированное время усилиями Паскаля Гроса, который реализовал пенальти.

Видео гола Жоты:

Видео гола Паскаля Гроса:

Этот результат позволил Красным (21 очко) подняться на промежуточное первое место в турнирной таблице АПЛ. Брайтон (10 очков), в свою очередь, остался на 16-й позиции. В следующем туре Ливерпуль сыграет на "Энфилде" против Вулверхэмптона (06.12.2020), а Брайтон примет Саутгемптон (07.12.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ливерпуль сенсационно оступился в Лиге чемпионов, проиграв Аталанте Руслана Малиновского.