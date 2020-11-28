Ман Сити катком прошелся по аутсайдеру АПЛ (видео)

В субботу, 28 ноября, Манчестер Сити в рамках матча 11-го тура чемпионата Англии 2020/2021 разгромил Бернли. Встреча, проходившая на стадионе "Этихад", завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:0.

За Сити забивали Бенжамен Менди, Ферран Торрес и хет-трик оформил Рияд Марез. Отметим, украинец Александр Зинченко не попал в заявку команды Хосепа Гвардиолы на эту игру.

Видео гол Мареза:

Видео второго гола Мареза:

Видео гола Менди:

Видео гола Торреса:

Видео третьего гола Мареза:

Этот успех поднял Горожан (15 очков) на 8-е место в турнирной таблице АПЛ. Бернли (5 очков) - 17-й. В следующем туре МС примет Фулхэм (05.12.2020), а Бернли дома сыграет с Эвертоном (05.12.2020).

"Телеграф" напоминает, что на этой неделе Ман Сити обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов 2020/21.