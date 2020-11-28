Ювентус перед Динамо не сумел победить новичка Серии А (видео)

В субботу, 28 ноября, новичок Серии А Беневенто принимал туринский Ювентус в рамках матча 9-го тура чемпионата Италии 2020/21. Встреча, проходившая на стадионе "Чиро Вигорито", завершилась со счетом 1:1.

Команды обменялись голами в первом тайме. Открыли счет гости усилиями Альваро Мораты, который шикарно разобрался в ситуации после длиннющего заброса партнера с центра поля. А в компенсированное к первому тайму время Беневенто отыгралось. Отличился Гаэтано Летиция, поразивший ворота Щенсны невероятным ударом с лету с острого угла. Лидер Старой Синьоры Криштиану Роналду отдыхал перед Лигой чемпионов и в игре участия не принимал.

Видео гола Мораты:

Видео гола Летиции:

Эта потеря очков оставила Юве (17 очков) на 5-й позиции в турнирной таблице Серии А, Беневенто (10 очков) - 12-й. В следующем туре чемпионата Италии нас ожидает Дерби Турина (05.12.2020), а Беневенто отправится в гости к Парме (06.12.2020)

Отметим, уже в среду, 2 декабря, Ювентусу предстоит сыграть в Лиге чемпионов с киевским Динамо, которое свой последний матч уверенно выиграло.