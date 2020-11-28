Скачать
Суббота, 28.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Майк Тайсон - Рой Джонс: онлайн-трансляция боя
Майк Тайсон - Рой Джонс: онлайн-трансляция боя
Шахтер на последних минутах вырвал победу у Днепра-1 (видео)
Шахтер на последних минутах вырвал победу у Днепра-1 (видео)
В России устроили бой фриков с участием 240-килограммового "бойца" и девушки (видео)
В России устроили бой фриков с участием 240-килограммового "бойца" и девушки (видео)
Два удаления и два гола - в обзоре матча Динамо - Ворскла (видео)
Два удаления и два гола - в обзоре матча Динамо - Ворскла (видео)

Ювентус перед Динамо не сумел победить новичка Серии А (видео)

Ювентус перед Динамо не сумел победить новичка Серии А (видео)
Обновлено 21:02 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер juventusfc

В субботу, 28 ноября, новичок Серии А Беневенто принимал туринский Ювентус в рамках матча 9-го тура чемпионата Италии 2020/21. Встреча, проходившая на стадионе "Чиро Вигорито", завершилась со счетом 1:1.

Команды обменялись голами в первом тайме. Открыли счет гости усилиями Альваро Мораты, который шикарно разобрался в ситуации после длиннющего заброса партнера с центра поля. А в компенсированное к первому тайму время Беневенто отыгралось. Отличился Гаэтано Летиция, поразивший ворота Щенсны невероятным ударом с лету с острого угла. Лидер Старой Синьоры Криштиану Роналду отдыхал перед Лигой чемпионов и в игре участия не принимал.

Видео гола Мораты:

Видео гола Летиции:

Эта потеря очков оставила Юве (17 очков) на 5-й позиции в турнирной таблице Серии А, Беневенто (10 очков) - 12-й. В следующем туре чемпионата Италии нас ожидает Дерби Турина (05.12.2020), а Беневенто отправится в гости к Парме (06.12.2020)

Отметим, уже в среду, 2 декабря, Ювентусу предстоит сыграть в Лиге чемпионов с киевским Динамо, которое свой последний матч уверенно выиграло

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ювентус, Серия А, Футбол, ФК Беневенто.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стало известно, как сделали фото Марадоны в гробу
02 Непобедимый украинский супертяж избил поляка в стиле Кличко (видео)
03 Футболист-пижон едва не забил самый красивый пенальти в истории (видео)
04 Футболисты забили идеальный командный гол в стиле тики-така (видео)
05 Украинский клуб победил со счетом 28:1 в Лиге чемпионов (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь