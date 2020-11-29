ПСЖ забил два гола за две минуты, но все равно не выиграл (видео)

В субботу, 28 ноября, ПСЖ принимал Бордо в рамках матча 12-го тура чемпионата Франции 2020/21. Встреча проходила в Париже на "Парк де Пренс" и завершилась боевой ничьей 2:2.

Гости быстро вышли вперед: на 10-й минуте защитник ПСЖ Тимоте Пембеле головой переправил мяч в собственные ворота. На 27-й и 28-й минутах парижане отыгрались и вышли вперед усилиями Неймара, реализовавшего 11-метровый удар и Мойзе Кина, удачно сыгравшего на добивании. Несмотря на тотальное преимущество, хозяева больше не забивали. Более того, они пропустили в ответ: Ясину Адли удался невероятный по точности удар с ходу с линии штрафной.

Этот результат оставил ПСЖ (25 очков) на первой позиции в турнирной таблице французского первенства, однако Лилль уже 29 ноября может догнать по очкам парижан. Бордо (16 очков) - 11-й. В следующем туре столичная команда отправится в гости к Монпелье (05.12.2020), а Бордо сыграет дома против Бреста (06.12.2020).

Ране "Телеграф" сообщал, что ПСЖ взял реванш у РБ Лейпциг в Лиге чемпионов.