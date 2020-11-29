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Кавани возглавил удивительный камбэк Манчестер Юнайтед в матче с Саутгемптоном (видео)

Кавани возглавил удивительный камбэк Манчестер Юнайтед в матче с Саутгемптоном (видео)
Обновлено 18:32 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер manutd

В воскресенье, 29 ноября, Саутгемптон в рамках матча 10-го тура чемпионата Англии 2020/21 принимал Манчестер Юнайтед. Встреча, проходившая на "Сейнт Мэри Стадиум", завершилась минимальной победой гостей со счетом 2:3.

Хозяева лидировали в два мяча до 59-й минуты. За Саутгемптон голы оформили Ян Беднарек и Джеймс Уорд-Проуз. После чего начался бенефис Эдинсона Кавани. Вышедший по перерыву уругвайский форвард сначала отдал голевую передачу на Бруну Фернандеша, а затем сам оформил дубль.

Видео гола Беднарека:

Видео гола Уорд-Проуза:

Видео гола Бруну Фернандеша:

Видео гола Кавани:

Видео второго гола Кавани:

Этот успех вывел манкунианцев (16 очков) на 7-е место в турнирной таблице АПЛ, "Святые" с 17 очками - пятые. В следующем туре "Красные Дьяволы" отправятся в гости к Вест Хэму (05.12.2020), а Саутгемптон на выезде сыграет с Брайтоном (07.12.2020) 

Ранее "Телеграф" рассказывал, как другой манчестерский клуб добыл разгромную победу над Бернли в 10-м туре чемпионата Англии.

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Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, ФК Саутгемптон, АПЛ, Эдинсон Кавани.

Автор:

Телеграф
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