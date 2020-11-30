Легенда сборной Сенегала по футболу умер в 42 года: видео его самого знаменитого гола

29 ноября бывшая звезда "Портсмута", "Вест Хэма" и "Фулхэма" Папа Буба Диоп, известный тем, что забил знаменитый гол Сенегала, чтобы обыграть Францию на чемпионате мира 2002 года, ушел из жизни в возрасте 42 лет после тяжелой борьбы с болезнью.

Об этом сообщили в Mirror.

По предварительным данным, Буба Диоп страдал от болезни Шарко-Мари-Тута.

В то же время, бывший клуб Диопа, "RC Lens", высказался о его смерти в Твиттере , написав: "С большой печалью, Racing Club de Lens только что узнал об смерти своего бывшего игрока Папы Бубы Диопа в возрасте 42 лет".

Также сделали и в мировом руководящем органе ФИФА, заявив: "ФИФА опечалена, узнав о кончине сенегальской легенды Папы Бубы Диопа".

Стоит отметить, что Диоп стал национальным героем, когда забил гол, в результате которого Сенегал обыграл Францию со счетом 1: 0 в их первом матче чемпионата мира 2002 года.

Чемпионат мира 2002 года, знаменитый гол Папы Бубы Диопа:

Впервые он пришел в английский футбол, когда перешел в " Фулхэм" из "Линзы" в 2004 году, став известным как "Гардероб" в Craven Cottage.

Полузащитник перешел в "Портсмут" в 2007 году, а после работы в "АЕК Афины" вернулся в английский футбол, присоединившись к "Вест Хэму" в 2011 году и помог им вернуться в Премьер-лигу. После одного сезона с Hammers он присоединился к Birmingham City, прежде чем его выпустили в январе 2013 года.

За свою карьеру Диоп выиграл 63 матча за сборную Сенегала, забив 11 голов, в том числе свой исторический чемпионат мира.

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