Вест Хэм Ярмоленко забил победный гол Астон Вилле на 30-й секунде 2-го тайма (видео)

В понедельник, 30 ноября, Вест Хэм в рамках матча 10-го тура чемпионата Англии 2020/21 принимал Астон Виллу. Встреча, проходившая на "Олимпийском" стадионе в Лондоне, завершилась минимальной победой хозяев со счетом 2:1.

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами. По голу на свой счет записали защитник Вест Хэма Ангело Огбонна и хавбек Астон Виллы Джек Грилиш. А победный гол Молотобойцы забили спустя 30 секунд после начала второго тайма. Отличился форвард Джаррод Боуэн.

Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко в игре участия не принимал из-за болезни.

Этот успех позволил Вест Хэму (17 очков) подняться на 5-е место в турнирной таблице АПЛ, Астон Вилла (15 очков) - десятая. В следующем туре столичная команда примет Манчестер Юнайтед (05.12.2020), а бирмингемцы сыграют дома с Ньюкаслом (04.12.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Манчестер Юнайтед сотворил нереальный камбэк в матче 10-го тура чемпионата Англии.