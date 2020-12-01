Путинский пропагандист втянул УЕФА в расистский скандал

Британское издание The Times опубликовало материал касательно последнего эфира прокремлевской передачи "Международная пилорама" на НТВ.

Журналистов возмутили расистские шуточки от российского пропагандиста Тиграна Кеосаяна. Также они были шокированы, как изобразили в "передаче" экс-президента США Барака Обаму. В "Международной пилораме Обаму сыграла девушка, которая покрасила лицо в темный цвет, чтобы выглядеть как афроамериканец. Кроме того, "Барак" был одет как рэпер и в ходе эфира его высмеивали за счет расовых стереотипов.

Тигран Кеосаян о мемуарах Барака Обамы pic.twitter.com/x4gwBm5oo8 — Alex Ivanov (@samoe_vazhnoe_1) December 1, 2020

Издание отмечает, что телеканал НТВ, выпускающий в эфир данную передачу, входит в "Газпром Медиа", который в свою очередь является дочерней компанией "Газпрома". При этом "Газпром" является одним из главных спонсоров Лиги чемпионов (главного футбольного еврокубка под эгидой УЕФА, - прим. ред.). Таким образом, расистские шуточки на НТВ ставят в неловкое положение УЕФА, который проводит массу акций по борьбе с расизмом.

Более того, на ситуацию уже отреагировала организация "Футбол против расизма в Европе" (FARE), которая требует немедленных объяснений от "Газпрома".

Ранее в УЕФА объяснили, почему присудили сборной Украины техническое поражение в матче со Швейцарией.