ПСЖ взял реванш у Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов (видео)

В среду, 2 декабря, Манчестер Юнайтед в рамках матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 принимал ПСЖ. Встреча, проходившая на стадионе "Олд Траффорд", завершилась убедительной победой гостей со счетом 1:3.

В первом тайме команды обменялись голами. За ПСЖ отличился Неймар, а за Манчестер Юнайтед голом отметился Маркус Рашфорд. А во втором тайме забивали только парижане. Победный мяч на счету Маркиньоса, а в компенсированное время дубль оформил Неймар.

Отметим, с 70-й минуты поединка манкунианцы играли в меньшинстве после удаления Фреда.

Этот успех вывел парижан на первое место в турнирной таблице группы H, однако вопрос выхода в следующий раунд турнира для чемпиона Франции все еще открыт. То же самое можно сказать и про МЮ, который в матче против РБ Лейпциг решит свою дальнейшую судьбу в Лиге чемпионов. Игры 6-го тура в квартете H состоятся 8 декабря.

Турнирное положение команд:

Ранее "Телеграф" сообщал, что в первом матче между командами в текущем розыгрыше Лиги чемпионов ПСЖ дома уступил МЮ.