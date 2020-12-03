Скачать
Четверг, 03.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Ювентус разбил Динамо: видеообзор матча Лиги чемпионов
Ювентус разбил Динамо: видеообзор матча Лиги чемпионов
"Гора" из "Игры престолов" проведет боксерский бой
"Гора" из "Игры престолов" проведет боксерский бой
Челси обыграл Севилью благодаря четырем голам Жиру: видеообзор матча Лиги чемпионов
Челси обыграл Севилью благодаря четырем голам Жиру: видеообзор матча Лиги чемпионов
Лига чемпионов: результаты матчей 2 декабря
Лига чемпионов: результаты матчей 2 декабря

ПСЖ взял реванш у Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов (видео)

ПСЖ взял реванш у Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов (видео)
00:24 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер psg_inside

В среду, 2 декабря, Манчестер Юнайтед в рамках матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 принимал ПСЖ. Встреча, проходившая на стадионе "Олд Траффорд", завершилась убедительной победой гостей со счетом 1:3.

В первом тайме команды обменялись голами. За ПСЖ отличился Неймар, а за Манчестер Юнайтед голом отметился Маркус Рашфорд. А во втором тайме забивали только парижане. Победный мяч на счету Маркиньоса, а в компенсированное время дубль оформил Неймар.

Отметим, с 70-й минуты поединка манкунианцы играли в меньшинстве после удаления Фреда.

Этот успех вывел парижан на первое место в турнирной таблице группы H, однако вопрос выхода в следующий раунд турнира для чемпиона Франции все еще открыт. То же самое можно сказать и про МЮ, который в матче против РБ Лейпциг решит свою дальнейшую судьбу в Лиге чемпионов. Игры 6-го тура в квартете H состоятся 8 декабря.

Турнирное положение команд:

Ранее "Телеграф" сообщал, что в первом матче между командами в текущем розыгрыше Лиги чемпионов ПСЖ дома уступил МЮ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Чемпионов, ФК Манчестер Юнайтед, ФК ПСЖ, Футбол.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ювентус разбил Динамо: видеообзор матча Лиги чемпионов
02 ПСЖ взял реванш у Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов (видео)
03 Челси обыграл Севилью благодаря четырем голам Жиру: видеообзор матча Лиги чемпионов
04 Отец кубинского бокса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь