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Краснодар - Ренн: обзор матча Лиги чемпионов (видео)

Краснодар - Ренн: обзор матча Лиги чемпионов (видео)
03:34 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер FCKrasnodar

В среду, 2 декабря, в Лиге чемпионов УЕФА 2020/21 были сыграны матчи 5-го тура, в частности Краснодар принимал Ренн. Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в игре записал на свой счет шведский нападающий российской команды Маркус Берг, который на 71-й минуте реализовал выход один на один.

Эта победа позволила Краснодару досрочно занять третье место в группе, что позволило российской команде пробиться в плей-офф Лиги Европы. Челси и Севилья шагают в 1/8 Лиги чемпионов, а Ренн покидает еврокубки.

Турнирное положение команд:

В другом матче квартета Е Челси уничтожил в гостях Севилью и досрочно занял первое место в квартете.

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Все по теме:

Лига Чемпионов, Футбол, ФК Ренн, ФК Краснодар.

Автор:

Телеграф
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