Башакшехир и Лейпциг выдали голевой триллер в Лиге чемпионов (видео)

В среду, 2 декабря, Истанбул Башакшехир в рамках матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 принимал РБ Лейпциг. Встреча, проходившая в Стамбуле на стадионе "Башакшехир Фатих Терим", завершилась победой гостей со счетом 3:4.

За турецкую команду хет-трик оформил Ирфан Кахведжи, а за гостей забивали Юссуф Поульсен, Норди Мукиеле, Дани Ольмо и Александер Серлот.

Эта победа позволила Лейпцигу вклиниться в борьбу за путевку в плей-офф Лиги чемпионов, а Башакшехир по итогам матча досрочно покидает еврокубки. В следующем туре стамбульская команда отправится в гости к ПСЖ, а немецкий коллектив примет Манчестер Юнайтед. Решающие матчи в группе H пройдут 8 декабря.

Турнирное положение команд:

Ранее "Телеграф" сообщал, что в другом поединке квартета H ПСЖ на выезде победил Манчестер Юнайтед.