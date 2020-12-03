Роналду забил 750-й гол в карьере, пострадало Динамо (видео)

В среду, 2 декабря, киевское Динамо было разбито Ювентусом в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов 2020/21.

Один из голов записал на свой счет звездный португальский футболист Криштиану Роналду, для которого это взятие ворот стало 750-м в карьере. Нападающий оказался в нужном месте в нужное время и после неубедительной игры украинского вратаря Бущана переправил мяч в пустые ворота.

Видео гола Роналду в ворота Динамо:

Сам бомбардир доволен таким результатом и прокомментировал свое достижение в instagram.

"750 голов, 750 счастливых моментов, 750 улыбок на лицах болельщиков. Спасибо всем игрокам и тренерам, которые помогли мне достичь этого удивительного числа, спасибо всем моим оппонентам, которые заставляли меня работать усерднее и усерднее каждый день. Но, прежде всего, спасибо моей прекрасной семье, которая всегда присутствовала в моих лучших и худших моментах. Следующая остановка: 800 голов Поехали!", - написал Роналду.

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Весь видеообзор матча Ювентус - Динамо доступен у нас на сайте.