Футболист забил шикарный гол свечой (видео)

Бразильская футбольная команда Гремио из города Порту-Алегри забила шикарный командный гол.

Видео взятия ворот попало на футбольный паблик "433", где отметили шикарную командную работу футболистов при переходе из защиты в атаку, идеальную голевую передачу и конечно же финиш. Форвард, забивая мяч, не стал бить на силу, а из непростой ситуации элегантно перебросил вратаря гостей.

Видео гола Гремио:

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За час видео с голом посмотрело свыше 300 тыс. человек. В паблике также напомнили, что Гремио воспитал немало талантов, в том числе Роналдиньо, Дугласа Косту и Артуро Мело.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Криштиану Роналду забил свой юбилейный гол в сезоне, огорчив Динамо.