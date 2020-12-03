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Футболист забил шикарный гол свечой (видео)

Футболист забил шикарный гол свечой (видео)
Обновлено 15:02 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм gremio

Бразильская футбольная команда Гремио из города Порту-Алегри забила шикарный командный гол.

Видео взятия ворот попало на футбольный паблик "433", где отметили шикарную командную работу футболистов при переходе из защиты в атаку, идеальную голевую передачу и конечно же финиш. Форвард, забивая мяч, не стал бить на силу, а из непростой ситуации элегантно перебросил вратаря гостей. 

Видео гола Гремио:

 
 
 
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Публикация от MyCujoo (@mycujoo)

 

За час видео с голом посмотрело свыше 300 тыс. человек. В паблике также напомнили, что Гремио воспитал немало талантов, в том числе Роналдиньо, Дугласа Косту и Артуро Мело.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Криштиану Роналду забил свой юбилейный гол в сезоне, огорчив Динамо.

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Все по теме:

Футбол, Гол, ФК Гремио.

Автор:

Телеграф
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