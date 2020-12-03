Футболистка забила шикарный гол со штрафного, которому позавидовал бы и Роналду (видео)

Бельгийская футболистка Cиен Вандерсанден, выступающая на позиции полузащитника в Генке, забила феноменальный мяч со штрафного удара.

Вандерсанден удался точный мощный удар в дальнюю "девятку" с метров 30-и в матче против Зюлте-Варегема. Вратарь, похоже, ожидала навеса и не справилась с таким выстрелом. Далеко не каждый мужчина-футболист сможет поразить цель с такой дистанции и этот гол явно войдет в подборку лучших штрафных ударов сезона.

Видео гола Cиен Вандерсанден:

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Примечательно, что это взятие ворот помогло Сиен взять награду "лучший игрок ноября" в чемпионате Бельгии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о суперголе футболистки, которая поразила ворота в стиле Златана Ибрагимовича.