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Футболистка забила шикарный гол со штрафного, которому позавидовал бы и Роналду (видео)

Футболистка забила шикарный гол со штрафного, которому позавидовал бы и Роналду (видео)
Обновлено 17:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм krcgenkladies

Бельгийская футболистка Cиен Вандерсанден, выступающая на позиции полузащитника в Генке, забила феноменальный мяч со штрафного удара. 

Вандерсанден удался точный мощный удар в дальнюю "девятку" с метров 30-и в матче против Зюлте-Варегема. Вратарь, похоже, ожидала навеса и не справилась с таким выстрелом. Далеко не каждый мужчина-футболист сможет поразить цель с такой дистанции и этот гол явно войдет в подборку лучших штрафных ударов сезона. 

Видео гола Cиен Вандерсанден:

 
 
 
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Публикация от Scooore Super League (@scoooresuperleague)

 

Примечательно, что это взятие ворот помогло Сиен взять награду "лучший игрок ноября" в чемпионате Бельгии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о суперголе футболистки, которая поразила ворота в стиле Златана Ибрагимовича.

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Все по теме:

Бельгия, Футбол.

Автор:

Телеграф
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