Футболистка забила красивый гол пяткой в стиле Ибрагимовича (видео)

Форвард московского Локомотива Нелли Коровкина в полуфинальном матче Кубка России с ЖФК "Звезда-2005" отличилась шикарным голом.

На 43-й минуте поединка Нелли откликнулась на заброс партнерши и забила гол в касание, причем сделала это она, находясь спиной к воротам. Более того, Коровкина пробила пяткой, добавив взятию ворот немного зрелищности. Подобными голами славится знаменитый шведский футболист Златан Ибрагимович, поэтому гол Нелли сразу же начали сравнивать с забитыми мячами шведа.

Видео гола Коровкиной:

Отметим, матч завершился победой Локомотива со счетом 2:0, а Нелли стала автором дубля, забив еще один гол на 58-й минуте.

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