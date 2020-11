В Ирландии футболист забил невероятный гол, делая навес (видео)

В поединке 18-го тура Премьер-дивизиона Ирландии Дандолк принимал Слайго Роверс.

На 10-й минуте поединка нападающий Джесси Диверс промчался по правому флангу и, казалось, исполнит навес, однако хитрый форвард выкрутил мяч прямо в ворота озадаченного вратаря хозяев. А уже в компенсированное время гости удвоили свое преимущество усилиями Ронана Кохлана, который также забил красивый мяч ударом с линии штрафной.

Видео гола Диверса:

Here’s the goal from @DeversJesse that gives the #bitored the lead at the break pic.twitter.com/PWmC2u1sbC

— Sligo Rovers (@sligorovers) November 9, 2020