Футболисты устроили "мясорубку" в штрафной, но все-таки запихнули мяч в ворота (видео)

В высшем футбольном дивизионе Аргентины был забит феноменальный гол.

Футболист в жесткой борьбе выцарапал мяч в центре поля, затем вся команда ринулась в атаку и началось настоящее шоу с немыслимым количеством ударов, блоков, недоразумений, но в итоге мяч все-таки залетел в сетку ворот. Примечательно, что в одной фазе атаки сразу три футболиста попытались нанести удар по мячу и едва не травмировали друг друга. В общем получилось смешно и эффективно.

Видео гола:

Посмотреть эту публикацию в Instagram An absolute mess from start to finish @ligaprofesionalafa Публикация от 433 (@433) 10 Ноя 2020 в 3:20 PST

Видео с данным взятием ворот попало на портал "433", где за 16 часов видеоролик собрал больше миллиона лайков. Любители футбола были в недоумении, как такое могло произойти в реальной игре. Кроме того, пользователи оценили музыку, которая идеально подходит для страстей на поле.

Ранее Телеграф сообщал о невероятной развязке матча в Испании, где вратарь забил гол, а через минуту пропустил нелепый мяч с центра поля.