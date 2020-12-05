Селезнев объяснил, почему выбрал Колос, а не Динамо (видео)

Воспитанник Шахтера Евгений Селезнев раскрыл детали своего возвращения в Украину. В летнее межсезонье украинский нападающий перешел в Колос, но мог оказаться и в Динамо. Об этом сам футболист рассказал в эфире на Youtube-канале "Вацко Live".

"На данный момент я не нужен ни Шахтеру, ни Динамо. Мы общались с Луческу, он хотел видеть меня в Динамо. Он наблюдал за мной в Турции. Я понимаю его принципы игры, знаю, чего он хочет от футболистов, как он требует. Желание Луческу или мое желание поработать с таким топом как Мирча было недостаточно для трансфера в Динамо, были разные моменты. Решали же не Луческу и Селезнев. Поэтому и не получилось", - рассказал Селезнев.

Также Евгений ответил на вопрос, как можно перейти в Динамо, если в сердце Шахтер (Евгений родом из Макеевки и долгое время находился в системе Горняков, - прим. ред.).

"Динамо - это был бы очень большой вызов для меня. Представьте, я приезжаю в Украину и бью рекорд в Динамо. А в Лиге чемпионов мой уровень показала бы результативность", - добавил 35-летний футболист.

На данный момент Селезнев выступает за Колос. В текущем сезоне нападающий 10 раз появлялся на поле, забив три гола и отдав один ассист.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Селезнев оскандалился, отвечая на вопрос про Крым.