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Последствия коронавируса выбили форварда Динамо до конца года

Последствия коронавируса выбили форварда Динамо до конца года
Обновлено 13:25 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм duelund_99

Датский полузащитник киевского Динамо Миккель Дуэлунд тяжело перенес коронавирус. Об этом футболист сообщил сам в эфире телеканала TV 2 SPORT.

Незадолго до ноябрьского матча Лиги чемпионов с Барселоной Дуэлунд, как и многие другие динамовцы, сдал положительный тест на COVID-19. Спустя две недели футболист выздоровел и приступил к тренировкам, правда, после первых же занятий он понял, что его тело абсолютно не слушается его.

"У меня закружилась голова на тренировке, когда я только что вернулся, переболев коронавирусом, стало совсем плохо и я чуть не упал в обморок. У меня такое произошло впервые и я был чертовски напуган", - рассказал Дуэлунд.

Сообщается, что причиной этого могли стать легочная инфекция и проблемы с печенью, возникшие в результате болезни. Врачи даже опасались, что у хавбека могли возникнуть тромбы. В итоге доктор запретил играть футболисту до конца 2020 года. 

Отметим, в текущем сезоне левый вингер сыграл за Динамо всего в двух играх и голевыми действиями не отмечался.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему сорвался трансфер Селезнева в Динамо.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Коронавирус, Миккель Дуэлунд, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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