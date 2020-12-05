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Ультрас Динамо провели очередную акцию против Луческу (фото)

Ультрас Динамо провели очередную акцию против Луческу (фото)
Обновлено 15:33 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм wbc_kyiv

Ультрас киевского Динамо WBC провели очередную акцию протеста против нынешнего главного тренера команды Мирчи Луческу. Фото со своей "акции" фанаты вице-чемпионов Украины разместили на своей страничке в instagram.

У входа на стадион имени Валерия Лобановского в Киеве и рядом с ним Ультрас нанесли принты с перечеркнутым лицом Мистера. Свое "творчество" фанаты разместили на заборах, стенах и даже на мусорном баке.

Фото с акции против Луческу доступно в сети:  

 
 
 
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Публикация от WBC | Ultras Dynamo Kyiv (@wbc_kyiv)

 

"Телеграф" напоминает, что под руководством Мирчи Луческу Динамо лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины и продолжает борьбу за место в плей-офф Лиги Европы. 

В субботу, 5 декабря, киевляне проведут матч 12-го тура УПЛ против Мариуполя. С расписанием остальных игр национального первенства можно ознакомиться у нас на сайте.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Мирча Луческу, Футбол.

Автор:

Телеграф
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