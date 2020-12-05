Ультрас Динамо провели очередную акцию против Луческу (фото)

Ультрас киевского Динамо WBC провели очередную акцию протеста против нынешнего главного тренера команды Мирчи Луческу. Фото со своей "акции" фанаты вице-чемпионов Украины разместили на своей страничке в instagram.

У входа на стадион имени Валерия Лобановского в Киеве и рядом с ним Ультрас нанесли принты с перечеркнутым лицом Мистера. Свое "творчество" фанаты разместили на заборах, стенах и даже на мусорном баке.

Фото с акции против Луческу доступно в сети:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от WBC | Ultras Dynamo Kyiv (@wbc_kyiv)

"Телеграф" напоминает, что под руководством Мирчи Луческу Динамо лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины и продолжает борьбу за место в плей-офф Лиги Европы.

В субботу, 5 декабря, киевляне проведут матч 12-го тура УПЛ против Мариуполя. С расписанием остальных игр национального первенства можно ознакомиться у нас на сайте.