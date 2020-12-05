Манчестер Сити забил дважды аутсайдеру АПЛ (видео)

В субботу, 5 декабря, Манчестер Сити в рамках матча 11-го тура чемпионата Англии 2020/21 принимал Фулхэм. Встреча, проходившая на стадионе "Этихад", завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0.

Уже в первом тайме манчестерский клуб забил дважды. На 5-й минуте Рахим Стерлинг реализовал выход один на один, а через 21 минуту Кевин Де Брейне забил с пенальти.

Отметим, украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко в игре участия не принимал и даже не был заявлен на игру.

Видео гола Стерлинга:

Видео гола де Брейне:

Эта победа позволила Горожанам (18 очков) подняться на 4-е место в турнирной таблице АПЛ, Фулхэм с 7 очками - 17-й. В следующем туре Ман Сити сыграет с Манчестер Юнайтед (12.12.2020), а Фулхэм примет Ливерпуль (13.12.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Зинченко и Влада Седан провели вечер за просмотром нового выпуска "Холостячки".