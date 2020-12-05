Манчестер Юнайтед добыл волевую победу над командой Ярмоленко в АПЛ (видео)

В субботу, 5 декабря, Вест Хэм принимал Манчестер Юнайтед в рамках матча 11-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21. Встреча, проходившая в Лондоне на "Олимпийском" стадионе, завершилась победой гостей со счетом 1:3.

Команды провели разные таймы. В первом - "победил" Вест Хэм, забив гол усилиями Томаша Соучека, а во втором - преуспели гости. За Манчестер Юнайтед голами отметились Поль Погба, забивший в фирменном стиле ударом издали, Мейсон Гринвуд и Маркус Рашфорд.

Видео голов в матче Вест Хэм - Манчестер Юнайтед:

Этот успех позволил Красным Дьяволам (19 очков) подняться на 4-е место в турнирной таблице АПЛ, Молотобойцы (17 очков)- седьмые. В следующем туре МЮ сыграет Дерби Манчестера с Сити (12.12.2020), в Вест Хэм отправится в гости к Лидсу (11.12.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Манчестер Сити переиграл Фулхэм в 11-м туре АПЛ.