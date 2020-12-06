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Кошмар Барселоны в Испании продолжается: видеообзор матча с Кадисом

Кошмар Барселоны в Испании продолжается: видеообзор матча с Кадисом
Обновлено 00:02 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер fcbarcelona

В субботу, 5 декабря, Кадис в рамках матча 12-го тура чемпионата Испании 2020/21 принимал каталонскую Барселону. Встреча, проходившая на стадионе "Рамон де Карранса", сенсационно завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В дебюте первого тайма счет в игре открыли хозяева. На 8-й минуте Альваро Хименес замкнул скидку партнера после розыгрыша углового. Сине-гранатовые сумели отыграться лишь на старте второго тайма: На 57-й минуте Педро Алькала срезал мяч в собственные ворота после прострела Альбы с левого фланга. А на 63-й минуте защита Блаугранас дрогнула и Лангле, и тер Штеген начудили в защите, что привело к голу вышедшего на замену Альваро Негредо.

Видео гола Хименеса:

Видео автогола Алькалы:

Видео гола Негредо:

Это поражение отбросило Барселону (14 очков) на 7-е место в турнирной таблице Ла Лиги, Кадис (18 очков), в свою очередь, занимает пятую позицию. В следующем туре каталонцы примут Леванте (13.12.2020), а Кадис отправится в гости к Сельте (14.12.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Реал в 12-м туре Примеры минимально победил Севилью благодаря автоголу вратаря

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Все по теме:

ФК Барселона, Футбол, Ла Лига, ФК Кадис.

Автор:

Телеграф
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