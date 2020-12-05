Реал после обидного поражения от Шахтера разобрался с Севильей (видео)

В субботу, 5 декабря, Севилья уступила мадридскому Реалу в рамках матча 12-го тура испанской Ла Лиги 2020/21. Встреча, проходившая на стадионе "Рамон Санчес Писхуан", завершилась минимальной победой гостей со счетом 0:1.

Единственный гол в поединке записал на свой счет вратарь Севильи Яссин Буну, который отметился автоголом на 55-й минуте встречи после активных действий в атаке от Винисиуса.

Видео автогола Боно:

Эта победа позволила Королевскому клубу (20 очков) подняться на 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Андалусийцы, в свою очередь, с 16 баллами в активе - пятые. В следующем туре столичная команда в рамках Дерби Мадрида примет Атлетико (12.12.2020), а Севилья отправится в гости к Хетафе (12.12.2020).

"Телеграф" напоминает, что на этой неделе Реал был сенсационно бит в Киеве Шахтером и под Зинедином Зиданом зашаталось кресло.