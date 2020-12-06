Скачать
Воскресенье, 06.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Боец ММА редчайшим приемом нокаутировал соперника, а затем утешил его жену (видео)
Боец ММА редчайшим приемом нокаутировал соперника, а затем утешил его жену (видео)
Селезнев приблизился к абсолютному рекорду в Украине (видео)
Селезнев приблизился к абсолютному рекорду в Украине (видео)
Формула-1: Перес сенсационно выиграл Гран-при Сахира
Формула-1: Перес сенсационно выиграл Гран-при Сахира
Потрясающий удар Сона и рекордный гол Кейна - в обзоре матча Тоттенхэм - Арсенал (видео)
Потрясающий удар Сона и рекордный гол Кейна - в обзоре матча Тоттенхэм - Арсенал (видео)

Ливерпуль не заметил Вулверхэмптон: обзор разгрома (видео)

Ливерпуль не заметил Вулверхэмптон: обзор разгрома (видео)
23:07 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер lfc

В воскресенье, 6 декабря, Ливерпуль в рамках матча 11-го тура чемпионата Англии 2020/21 принимал Вулверхэмптон. Встреча проходила на стадионе "Энфилд" и завершилась со счетом 4:0.

Красные владели ощутимым преимуществом в первом тайме, что вылилось в гол Мохаммеда Салаха на 24-й минуте поединка, без проблем переигравшего вратаря Волков Патрисиу в ближнем бою. А во втором тайме Красные забили еще три гола. Отметились Джорджиньо Вейналдум, Жоэль Матип и Нелсон Семеду (автогол).

Видео гола Салаха:

Видео гола Вейналдума:

Видео гола Матипа:

Видео автогола Семеду:

Эта победа вывела мерсисайдцев (24 очков) на вторую строчку в турнирной таблице АПЛ. Волки с 17 очками - десятые. В следующем туре Ливерпуль отправится к Фулхэму (13.12.2020), а Вулверхэмптон примет Астон Вилу (12.12.2020).

"Телеграф" напоминает, что в центральном матче 11-го тура АПЛ Тоттенхэм в Лондонском Дерби переиграл Арсенал.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, ФК Вулверхэмптон.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо справилось с Мариуполем, несмотря на удаление вратаря (видео)
02 Бавария и РБ Лейпциг сыграли безумный матч, забив шесть голов на двоих (видео)
03 Реал после обидного поражения от Шахтера разобрался с Севильей (видео)
04 Два автогола и нереализованная "паненка" - в обзоре матча Шахтер - Минай (видео)
05 Потрясающий удар Сона и рекордный гол Кейна - в обзоре матча Тоттенхэм - Арсенал (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь