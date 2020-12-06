Ливерпуль не заметил Вулверхэмптон: обзор разгрома (видео)

В воскресенье, 6 декабря, Ливерпуль в рамках матча 11-го тура чемпионата Англии 2020/21 принимал Вулверхэмптон. Встреча проходила на стадионе "Энфилд" и завершилась со счетом 4:0.

Красные владели ощутимым преимуществом в первом тайме, что вылилось в гол Мохаммеда Салаха на 24-й минуте поединка, без проблем переигравшего вратаря Волков Патрисиу в ближнем бою. А во втором тайме Красные забили еще три гола. Отметились Джорджиньо Вейналдум, Жоэль Матип и Нелсон Семеду (автогол).

Видео гола Салаха:

Видео гола Вейналдума:

Видео гола Матипа:

Видео автогола Семеду:

Эта победа вывела мерсисайдцев (24 очков) на вторую строчку в турнирной таблице АПЛ. Волки с 17 очками - десятые. В следующем туре Ливерпуль отправится к Фулхэму (13.12.2020), а Вулверхэмптон примет Астон Вилу (12.12.2020).

"Телеграф" напоминает, что в центральном матче 11-го тура АПЛ Тоттенхэм в Лондонском Дерби переиграл Арсенал.