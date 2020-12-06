Скачать
Воскресенье, 06.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Боец ММА редчайшим приемом нокаутировал соперника, а затем утешил его жену (видео)
Боец ММА редчайшим приемом нокаутировал соперника, а затем утешил его жену (видео)
Десна затолкала мяч в ворота Ворсклы при скандальном судействе Монзуль (видео)
Десна затолкала мяч в ворота Ворсклы при скандальном судействе Монзуль (видео)
Формула-1: Перес сенсационно выиграл Гран-при Сахира
Формула-1: Перес сенсационно выиграл Гран-при Сахира
Заря перед Брагой обыграла Днепр-1 (видео)
Заря перед Брагой обыграла Днепр-1 (видео)

Потрясающий удар Сона и рекордный гол Кейна - в обзоре матча Тоттенхэм - Арсенал (видео)

Потрясающий удар Сона и рекордный гол Кейна - в обзоре матча Тоттенхэм - Арсенал (видео)
Обновлено 20:21 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер spursofficial

В воскресенье, 6 декабря, Тоттенхэм в рамках матча 11-го тура чемпионата Англии 2020/21 принимал Арсенал. Лондонское дерби, проходившее на стадионе "Тоттенхэм Хотспур", завершилось победой хозяев со счетом 2:0.

В первом тайме Шпоры забили дважды. На 13-й минуте Сон Хын Мин поразил ворота гостей феноменальным дальним ударом. А в компенсированное к первом тайму время Гарри Кейн прошил вратаря канониров Лено с близкой дистанции. Примечательно, что англичанин стал самым результативным футболистом в истории дерби Северного Лондона (11 голов).

Эта победа позволила Тоттенхэму (24 очка) единолично возглавить турнирную таблицу АПЛ, Арсенал с 13 очками - 15-й. В следующем туре Шпоры отправятся в гости к Кристал Пэлас (13.12.2020), а Канониры примут Бернли (13.12.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Вест Хэм Андрея Ярмоленко уступил Манчестер Юнайтед.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), ФК Тоттенхэм, Футбол, АПЛ.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо справилось с Мариуполем, несмотря на удаление вратаря (видео)
02 Бавария и РБ Лейпциг сыграли безумный матч, забив шесть голов на двоих (видео)
03 Реал после обидного поражения от Шахтера разобрался с Севильей (видео)
04 Два автогола и нереализованная "паненка" - в обзоре матча Шахтер - Минай (видео)
05 Боец ММА нокаутировал соперника ударом коленом в корпус (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь