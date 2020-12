Потрясающий удар Сона и рекордный гол Кейна - в обзоре матча Тоттенхэм - Арсенал (видео)

В воскресенье, 6 декабря, Тоттенхэм в рамках матча 11-го тура чемпионата Англии 2020/21 принимал Арсенал. Лондонское дерби, проходившее на стадионе "Тоттенхэм Хотспур", завершилось победой хозяев со счетом 2:0.

В первом тайме Шпоры забили дважды. На 13-й минуте Сон Хын Мин поразил ворота гостей феноменальным дальним ударом. А в компенсированное к первом тайму время Гарри Кейн прошил вратаря канониров Лено с близкой дистанции. Примечательно, что англичанин стал самым результативным футболистом в истории дерби Северного Лондона (11 голов).

11 - Harry Kane is now the outright top scorer in North London derbies in all competitions with 11 goals. Superman. pic.twitter.com/9GkqQcIOXR

— OptaJoe (@OptaJoe) December 6, 2020