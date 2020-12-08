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В Манчестере нашли деньги на Роналду

В Манчестере нашли деньги на Роналду
Обновлено 14:21 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм cristiano

Манчестер Юнайтед уже в ближайшее время попробует вернуть своего бывшего игрока португальца Криштиану Роналду. Поможет "Красным Дьяволам" в этой затее титульный спонсор команды Chevrolet. Об этом сообщает autoesporte.

По замыслам автогиганта, привлечение Роналду в Манчестер Юнайтед поможет компании получить огромную прибыль. Автопроизводитель не сомневается в коммерческом успехе такого трансфера, ведь несколько лет назад титульный спонсор Ювентуса Jeep получил весомую прибыль после появления Криштиану в Турине.

Отметим, Криштиану уже играл за МЮ с 2003 по 2009 год, выиграв за это время три чемпионских титула АПЛ, а также Лигу чемпионов.

Роналду в текущем сезоне Серии А забил 8 голов в шести играх.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Роналду был признан лучшим футболистом ноября в Серии А.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Манчестер Юнайтед, ФК Ювентус, Футбол.

Автор:

Телеграф
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