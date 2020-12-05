Роналду выиграл очередную индивидуальную награду в Италии

Португальский нападающий Ювентуса Криштиану Роналду признан лучшим футболистом серии А по итогам ноября. Об этом сообщает пресс-служба соревнований в twitter.

В ноябре 2020 года Криштиану отыграл за "Старую Синьору" три матча в Серии А, в которых сумел отличиться пятью голами. От действий португальца пострадали Кальяри (2:0), Лацио (1:1) и Специя (4:1). Таким образом, КриРо (8 мячей) в гонке бомбардиров чемпионата Италии практически догнал Златана Ибрагимовича (10 мячей), представляющего Милан.

По итогам 9-и туров Ювентус расположился на 4-й позиции в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего Милана на 6 очков.

Добавим, что на этой неделе Ювентус расправился с Динамо в Лиге чемпионов, а Роналду записал на свой счет очередной гол, который стал юбилейным для него.