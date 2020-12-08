Ротань сохранил работу в молодежной сборной Украины

Во вторник, 8 декабря, Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) автоматически продлил контракты с главными тренерами сборных всех возрастов, у который соглашения заканчивались в 2020 году. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Отмечается, что соглашения были продлены на один год из-за неясности с проведением матчей сборных в условиях глобальной пандемии коронавируса. Таким образом, главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань продлил контракт с УАФ, несмотря на досрочный вылет команды U-21 из отбора на чемпионат Европы 2021 года.

"Телеграф" напоминает, что в отборе на молодежное Евро-2021 сборная Украины U-21 заняла третье место, пустив вперед себя команды Дании и Румынии. В своей последней игре Желто-синие обыграли дома Северную Ирландию.

Отметим, Руслан Ротань возглавляет молодежную сборную Украины с 2018 года.