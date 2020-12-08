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Футболист-технарь забил феноменальный гол в чемпионате Испании (видео)

Футболист-технарь забил феноменальный гол в чемпионате Испании (видео)
Обновлено 17:48 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм koba.koindredi

В третьей по значимости футбольной лиге Испании (Сегунде B) был забит потрясающий по красоте гол.

В матче между Валенсией Месталья и Атлетико Леванте центральный полузащитник Валенсии и сборной Франции U-19 Коба Куандреди забил шикарный гол. Сначала хавбек промчался по "бровке", накрутив несколько соперников, а затем обманным движением обошел еще двух соперников и поразил ворота гостей ударом с линии штрафной.

Видео гола Коба Куандреди:

 
 
 
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Публикация от Koba Koindredi

Отметим, "Летучие Мыши" победили в игре со счетом 5:0 и поднялись на 8-е место в первенстве.

Ранее "Телеграф" рассказывал о скандальном случае в Швеции, где футболист оригинальным способом остановил опасную контр-атаку соперников

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Все по теме:

ФК Валенсия, Футбол, Коба Куандреди.

Автор:

Телеграф
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